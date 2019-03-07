اهالي الجزيرة يستعدون لرد الجميل لـ أيلا بالجزيرة يوم السبت

أعلن مواطنو ولاية الجزيرة اكتمال الاستعدادات كافة لتكريم "غير مسبوق" لوالي الولاية السابق د. محمد طاهر أيلا يوم السبت المقبل، تقديراً للجهود التي بذلها لنهضة الولاية من خلال المشروعات التنموية والخدمية التي لبت رغبات وأشواق وتطلعات المواطنين.

وأكد عبدالمنعم موسى ابوضريرة رئيس اللجنة الشعبية لتكريم أيلا رئيس مجلس الوزراء القومي، أن التكريم سيقام يوم السبت 16 مارس الحالي بإستاد مدني، وأنه تكريم غير مسبوق يليق به وبما قدمه من تنمية غيرت ملامح الولاية.

وقال عضو اللجنة عبدالوهاب عبدالرازق سليمان، إن تكريم أيلا ستشارك فيه كل قطاعات الولاية، داعياً جميع أهل الجزيرة للمشاركة في التكريم رداً للجميل واعترافاً له بالإنجازات التي تحققت بالولاية في عهده، كما يشمل احتفال التكريم استقبال الفريق أول ركن علي محمد سالم والي ولاية الجزيرة ووداع د. محمد طاهر أيلا رئيس مجلس الوزراء القومي.