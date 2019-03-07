نافع الهدف من إعلان قانون الطوارئ الإسهام في حل المشكلات التي تعاني منها البلاد

أكد القيادي بحزب المؤتمر الوطني د. نافع علي نافع أن الإجراءات الأخيرة التي أعلنها رئيس الجمهورية بدأت تؤتي أكلها. وقال نافع في تصريح بحسب (smc) إن الهدف من إعلان قانون الطوارئ الإسهام في حل المشكلات التي تعاني منها البلاد ، مشيراً إلى ظهور الثمرة الأولي لقانون الطواري والذي أسهم في خفض الدولار وإختفاء المتاجرة به.

وأضاف نافع نأمل أن تطبق هذه الإجراءات وتجد التعاون والدعم من الأجهزة المنفذة لهذه الأوامر حتي يتم الخروج من هذه الضائقة .

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