بعد اشتهار صورة غنج الثورة لطالبات سودانيات ..جنون التصوير بالثوب الأبيض يدفع فتيات لايجارها وكسب...

دفع الانتشار الكبير الذي حظيت به صورة الـ(سيلفي) لمجموعة من طالبات جامعة الاحفاد وكمية الغزل والإعجاب الذي صاحبها في شبكات التواصل الاجتماعي خاصة (فيس بوك) اثر الملابس البيضاء من قبل الشباب من كافة الأعمار، دفع بعدد مقدر من الفتيات الى الاستعانة بثياب بيضاء اللون والتصوير بها (سيلفي) كنوع من مواكبة الأحداث.

وأثارت تظاهرة لطالبات جامعة الأحفاد مناهضة للنظام السوداني “بالثياب البيضاء” مشاعر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وألهبت قلوبهم بعد أن تحولت التعليقات إلى تعابير غزل ساخرة.

ولاقت التظاهرة البيضاء للحسناوت الذي اطلق عليها “غنج الثورة ‘ تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل مابين ناقد ومعجب وساخر.

المعلمة (سهام) التي تقطن الحاج يوسف حكت كيف أنها كسبت مبلغ خمسمائة جنيه في يومين، حيث ذكرت أنها لم تكن تعرف بقصة الصورة، الى أن جاءتها ابنة إحدى جاراتها وطلبت منها ثوباً ابيض وحكت لها القصة .

وقالت لها اعطيني ثوبان وساقوم بايجارهم لصديقاتي، وسأجلب لك ثمن الايجار، قالت سهام في البداية ترددت خاصة وان الثياب غالية، فقلت في نفسي (يقوموا يشرطوا لي ساي)، إلا انني عدت وقلت سأجرب الامر ومنحتها الثياب لمدة يومين، وإعادتهما لي ومعها مبلغ (500) جنيه .

وأطلعتني في هاتفها على صور صديقاتها بالثوب، فضحكت في نفسي، وقلت لها لم كل هذا، فقالت وبحسب صحيفة آخر لحظة، إن أغلب أصدقائها لديهم أصدقاء (انبرشو) في صورة بنات الجامعة الشهيرة .