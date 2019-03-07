قيادية بالمؤتمر الشعبي تكشف حقيقة الاتجاه لوحدة ثنائية بين حزبها والوطني

كشفت القيادية بالمؤتمر الشعبي، الدكتورة سهير صلاح، حقيقة الاتجاه لوحدة ثنائية بين حزبها وحزب المؤتمر الوطني .

وقالت سهير صلاح، في برنامج (حوار المستقبل) بقناة “النيل الأزرق” :ان لا وجود لأي اتجاه لوحدة ثنائية بين حزبها والمؤتمر الوطني، داعية الأحزاب والتيارات للتجمّع في منظومة كبيرة لتقوية التنافُس على المشروعات لا السلطة .

وأشارت الى أن الحوار الوطني هو الحل لمشاكل السودان وأجاب على أسئلة ظلّت حاضرة منذ الاستقلال .

ونادت بإنزال مخرجاته لأرض الواقع، وقالت إن ذلك لن يتم بين ليلة وضحاها، ولكن نسبة إنفاذها لم تتعدّ (23%) وهي غير مُرضِية للمتحاوِرين.

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