شاهد بالفيديو : بسبب دعمه للمحتجين فنان سوداني يتلقى تهديدات جعلته لا يستطيع النوم

كشف الفنان الشاب شريف الفحيل عن تعرضه لتهديدات وصفها بالمرعبة وذلك بعد إعلانه لانتمائه للثوار والمحتجين ،موضحاً بأنه تلقى رسائلاً جعلته لا يستطيع النوم بسببها ،مشيراً إلى أن الدعم الذي وجده من السودانيين هو ما جعله مطمئناً وثابتاً.

وقال الفحيل خلال إجاباته على أسئلة وردته من رواد مواقع التواصل على يوتيوب – قال: بأن وقفته مع الثورة هي من أكثر المواقف التي أحس بأنها ذات قيمة ، مقدماً شكره للثورة – حسب تعبيره – واعداً بالكشف عن رسائل التهديد التي وردت إليه.

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