محاكمة تاجر متهم ببيع دقيق المخابز في ودمدني ولاية الجزيرة

مدني: عبدالوهاب السنجك

اصدرت محكمة الطورائ في ودمدني ولاية الجزيرة -وسط السودان- حكما بالسجن سنة والغرامة (100) ألف جنيه على التاجر (آ.ع.م) المتهم ببيع دقيق المخابز في السوق الأسود وفي حالة عدم الدفع الحبس ستة اشهر بالتتابع ومصادرة المعروضات لصالح حكومة السودان وذلك تحت المادة(4) من قانون الطورائ لسنة 2019.

وفي السياق ذاتة برأ قاضي محكمة الطوارئ مولانا سامي صديق كل من (آ.ن)و (م.ع .آ) من التهمة المنسوبة اليهم لعدم كفاية الادلة وذلك البلاغ (2) تحت المادة (3) من قانون الطوارئ.

وأعلن الرئيس البشير يوم الجمعة 22 فبراير الماضي حالة الطوارئ وحل حكومة الوفاق الوطني، وبدأ في تشكيل حكومة جديدة سماها حكومة كفاءات.

وإنطلقت مظاهرات بعطبرة – شمالي السودان في 19 ديسمبر الماضي رافضة للوضع الإقتصادي ونقص الخبز والسيولة والوقود، لكن مطالبتها تطورت إلى اسقاط النظام، وأدت المظاهرات في كل مدن البلاد – حسب حزب الأمة – إلى مقتل (50) شخصاً وإعتقال وإصابة الآلاف.

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