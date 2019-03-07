تجمع المهنيين يصدر بيانا جديدا ويكشف عن تطورات عاجلة اليوم الخميس

أعلن تجمع المهنيين عن تسيير عدة مواكب احتجاجية بالخرطوم عند الواحدة من ظهر اليوم الخميس ، تنطلق من عدة مواقع مختلفة بالمدينة.

وتشمل المواكب التي حددها تجمع المهنيين كل من موكب جبرة، وتبدأ نقطة التجمع الرئيسة عند تقاطع مول اليحيى،

ويتجه في اتجاه شارع جبرة شمال (تقاطع ايلاف للحلويات) شرق مول اليحيى، ثم شمالاً باتجاه منطقة الإسكان عبر شارع جبرة شمال، ومن ثم إلى شارع جبرة الكبير، على أن يتوجه الموكب إلى منطقة الامتداد ليلتحم بموكب الصحافة والامتداد .

يشار إلى أن تجمع المهنيين السودانيين قد أعلن عن مواكب أخرى بكل من أمدرمان وبحري وشرق النيل في التاريخ نفسه الخميس 7 مارس 2019.

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