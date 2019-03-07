شاهد : غضب على شبكات التواصل في السودان بسبب عبارة كُتِبت على جدران مسجد بالخرطوم

أثارت عبارة ثورية تدعو للتظاهر، على سور مسجد بالعاصمة السودانية الخرطوم، حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفوها بعدم التأدب مع القيم الاسلامية، وعدم احترام بيوت الله، كما تنم عن جهل ومخالفة للشرع الحنيف.

وكانت العبارة الماركسية المستفزة التي كُتبت ” يا أيها الساجدون علي عتبات الجوع ثوروا فإن الخبز لا يأتي بالركوع “، أثارت جدلاً كثيفاً على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وعدها البعض بأنها تعنون لأهداف الثورة التي ترفع شعارات ماركسية، تعتقد أن الدين أفيون الشعوب كما جاء في تعليق أحدهم.

بينما برر البعض بأنهم مستعدون للتحالف مع الشيطان واليهود والكفار من أجل إزاحة هذا النظام، على حد تعليق أحدهم.

وصاحب المقولة هو الماركسي الثائر تشي جيفارا، الذي كان ينتمي للحزب الشيوعي الكوبي، وقد تأثر بماركس ولينين وتروتسكي.

ويعد “جيفارا” إحدى أشهر الشخصيّات الثورية، إذ يرتبط اسمه بالثورة والنضال والشجاعة، وأصبحَ أيقونةً لبعض الشباب وقدوةً للشعوب المقهورة، التي ناضل من أجلها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع النيلين