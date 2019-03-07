قرار رئاسي بتعيين حسين يحيى جنقول محافظاً جديداً للبنك المركزي السوداني – السيرة الذاتية

قالت رئاسة الجمهورية في بيان، الأربعاء، إن الرئيس السوداني عمر البشير أقال محافظ البنك المركزي محمد الزبير.

وقال البيان، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل، إن البشير عيًن حسين يحيى جنقول، نائب الزبير، في منصب محافظ البنك المركزي.

وكان البشير قد عين الزبير في سبتمبر من العام الماضي، خلفاً لمساعد محمد أحمد الذي كان يقوم بمهام المحافظ بالإنابة بعد وفاة المحافظ الأسبق حازم عبد القادر.

ويعاني السودان من ضائقة اقتصادية أثرت على إيراداته من النقد الأجنبي وساهمت في انخفاض العملة الوطنية السودانية كثيراً.

السيرة الذاتية :

الإسم : حسين يحيي جنقول الباشا

الميلاد : قرية العين الضباب – ولاية شمال كردفان

مراحل الدراسة : مدرسة العين الضباب الصغرى مدرسة سدرة الأولية مدرسة الرهد الأميرية الوسطى مدرسة خور طقت الثانوية جامعة الخرطوم – كلية الاقتصاد المؤهلات بكالريوس (إقتصاد بحت) مع مرتبة الشرف – جامعة الخرطوم 1982م ماجستير اقتصاد – جامعة كولمبيا نيويورك 2000م

الخبرة : إلتحق ببنك السودان المركزي في العام 1982م عمل بكل إدارات البنك المختلفة وتدرج حتى درجة مدير عام وتم تعيينه في 2009م مساعداً للمحافظ ، ونائبًا للبنك المركزي 2018.

وتخرج الباشا من كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم عام 1982، وحاصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة كولمبيا بنيويورك 2000.

والتحق ببنك السودان المركزي في العام 1982، وعمل بكل إداراته المختلفة وتدرج حتى درجة مدير عام، وتم تعيينه في 2009 مساعداً للمحافظ.

وتعين حسين يحيى جنقول الباشا، نائباً أول لمحافظ بنك السودان المركزي العام الماضي 2018 قبل ان يصدر قرار بتعيينه اليوم بديلًا لمحمد الزبير محافظ بنك السودان المركزي .

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