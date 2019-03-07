تبدأ عملها اليوم .. اعلان تشكيل لجنة طارئة لدراسة إعلان حالة الطوارئ في السودان

شكلت الهيئة التشريعية القومية (المجلس الوطني ومجلس الولايات)، في جلستها امس الأربعاء ، برئاسة بروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الوطني، لجنة طارئة لدراسة القرار الجمهوري رقم (6) لسنة 2019م بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد والتدابير الصادرة بموجبه.

وتم تشكيل اللجنة الطارئة برئاسة أحمد محمد آدم التجاني نائب رئيس المجلس الوطني رئيساً، ودكتور إبراهيم يوسف هباني نائب رئيس مجلس الولايات رئيساً مناوباً، وعضوية نواب رئيسي المجلس الوطني ومجلس الولايات ورؤساء اللجان بالمجلسين ونواب رؤساء اللجان بالمجلسين، ورؤساء الكتل البرلمانية، وعضوية آخرين من أعضاء الهيئة التشريعية القومية بالمجلس الوطني ومجلس الولايات.

ودعا رئيس الهيئة التشريعية القومية إلى أن تبدأ اللجنة اجتماعاتها اليوم الخميس ، وأن تقدم تقريرها للهيئة التشريعية يوم الاثنين المقبل.