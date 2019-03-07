بالفيديو : شاهد اول ظهور للاعلامية لوشي على قناة الهلال

دشنت حسناء الإعلام السوداني آلاء المبارك عملها بقناة الهلال الفضائية بترويج للقناة التي تعد الداعم الرئيسي لفريق الكرة في مشواره الأفريقي والمحلي.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد حظي الترويج الذي قدمته النجمة الشهيرة باسم لوشي بمتابعات واسعة بعد أن قامت بنشره على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, كما قامت بنشره أيضاً الأستاذة فاطمة الصادق المدير العام لقناة الهلال الفضائية.

الجدير بالذكر أن قناة الهلال كانت قد وقعت عقداً حصرياً مع لوشي لمدة عام, وقد وجد الخبر تفاعل واهتمام كبيرين داخل مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

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