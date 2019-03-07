مبادرة جديدة يقودها مقرب من البشير لتشكيل مجلس رئاسي في السودان

كشف تحالف سوداني عن مبادراة جديدة لحل الازمة التى تمر بها البلاد منذ اشهر من خلال تشكيل مجلس رئاسي .

وفي التفاصيل , دفع تحالف قوى 2020 برئاسة الطيب مصطفى بمبادرة اقترح فيها الاتفاق على فترة انتقالية لمدة عامين تبدأ بإنهاء أجل الرئيس البشير في 2020م، وتأجيل الانتخابات المزمع عقدها العام المقبل لمدة عامين.

واقترح رئيس التحالف في مؤتمر صحفي، امس الأربعاء تشكيل مجلس رئاسي برئاسة الرئيس البشير، ويتكون من خمسة أفراد، على أن تتولى الجمعية العمومية للحوار اختيار بقية أعضاء المجلس الرئاسي الأربعة، والحرص على تمثيل المرأة والشباب،.

وأشار الطيب مصطفى إلى أن رئيس الوزراء يختار بالتشاور مع المجلس الرئاسي تشكيل الحكومة والولاة. واقترح التحالف في مبادرته مد أجل البرلمان ومجلس الولايات والمجالس التشريعية الولائية لمدة عامين بعد عام 2020م، وطالب بضرورة تعديل مدة الطوارئ لتكون ستة أشهر بدلاً من عام تمدد حال استمرت الدواعي، وإلغاء البندين (أ،ب) من أمر الطوارئ الأول المتعلقين بدخول المنازل والمنشآت وتفتيشها دون إذن، وتعديل البند المتعلق بحظر التجمعات والندوات غير المرخص لها وإبداله ببند جديد يسمح بالمواكب والتجمعات التي ينظمها القانون.