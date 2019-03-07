مصطفى ثابت تعليقا على تداول اسم مغلوط لوزير النقل: "خطأ.. ولكن ليس كارثيا"

علق الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع "الفجر"، على واقعة اعتماد بعض الصحفيين على مواقع التواصل الاجتماعي في معرفة اسم وزير النقل الجديد، قائلا إن هذا خطأ، ولكنه ليس كارثيًا.

كان عدد من المواقع الإلكترونية قد ذكر اسم أحد الأشخاص المرشحين لوزارة النقل خلفًا للدكتور هشام عرفات، المستقيل إثر حادث محطة مصر الذي وقع منذ أسبوع مضى، ثم تكشفت الحقائق، بأن صاحب الاسم المذكور متوفي، وأن من أثار هذا الاسم على مواقع التواصل الاجتماعي كان يقصد المزاح.

وقال ثابت، خلال حواره ببرنامج "مصر بتتغير" على الفضائية المصرية، وتقدمه الإعلامية عبير أبو طالب، الخميس، ما حدث خطأ ولكنه ليس كارثيًا، داعيا إلى وجود مكتب إعلامي في كل المؤسسات للرد على الشائعات التي تحدث.

وشدد رئيس تحرير موقع "الفجر"، على أن البعض يعتمد على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات، ولكن يجب يتم توثيقها، مشددًا على ضرورة أن يقود الإعلام معركة وعي للمواطن المصري، ويجب أن نحارب المليشيات والدول التي تريد تدمير الدولة المصرية.

وأكد أن الإعلام يستطيع بناء أو هدم دول، والإعلام المصري جزء أصيل من الدولة المصرية، معقبا: "إحنا اللي عملنا المنطقة حوالينا كلها الإعلام"، مشيرا إلى أن إعلام الأزمات هو جزء من إدارة الأزمات، ولكن في مصر لم يتم تدريب العاملين بالإعلام على ذلك.

وأضاف أنه في إعلام الأزمات لا يمكن أن يكون الهدف الأول هو السبق الصحفي، ويجب انتظار البيانات الرسمية، لافتا إلى أنه في الحوادث الأخيرة مثل انفجار الدرب الأحمر، وحادث محطة مصر، كان بها تعامل سريع من أجهزة الدولة في إصدار البيانات، مثل بيان النائب العام الذي كان وافيا.

برنامج "مصر بتتغير"، تقدمه الإعلامية عبير أبو طالب، ورئيس التحرير أيمن عواد، ويخرجه صبحي وحيد.