مصطفى ثابت يكشف خطة جماعة الإخوان الإرهابية لقتل الأمل في الشعب المصري

كشف الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع "الفجر"، عن خطة جماعة الإخوان المسلمين من أجل تدمير الأمل لدى المصريين ورزع اليأس في نفوسهم.

وأكد "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "مصر بتتغير" على الفضائية المصرية، وتقدمه الإعلامية عبير أبو طالب، الخميس، أن الإعلام المضاد لمصر لديهم استراتيجية وخطة لقتل أي أمل للشعب المصري، وقتل الأمل شيء خطير يدمر البلاد، موضحا أنهم كانوا جاهزين باستراتيجية ومقاطع فيديو مجتزئة بعد حادثة قطار محطة مصر، ورغم وجود حادث قطار في تركيا في اليوم التالي لم يتحدث عنه أحد.

وأضاف رئيس تحرير موقع "الفجر"، أن المعركة حاليا معركة وعي وقتل الأمل لدى المصريين، ويريدون خلق حالة من الحزن واليأس.

وشدد على أنه لا يوجد لدينا إستراتيجية للإعلام، والفترة بعد 2011، حدثت "هرجلة" في جميع القطاعات ومنها الإعلام، لافتا إلى أن الإعلام المصري طوال الوقت تتعامل برد الفعل وليس الفعل، لافتا إلى أننا حتى لا نحاربهم بنفس الطرق التي يحاربوننا بها، متسائلا: كم موقع إلكتروني يهتم بالشأن التركي وما يحدث فيها، ويظهر الجرائم التي يرتكبها الرئيس التركي رجب طيب أرودغان بطرق موثقة؟

وأضاف أن بعض مؤسسات الرسمية تخرج للرد على مأجورين الإخوان، معربا عن استيائه من ذلك، لافتا إلى قرار البنك المركزي بمنع التداول للأوراق المالية المكتوب عليها، بعد دعوة الإعلامي الإخواني معتز مطر للكتابة عليها، معقبا: "ده شخص تافه بيطلع صفارات".

برنامج "مصر بتتغير"، تقدمه الإعلامية عبير أبو طالب، ورئيس التحرير أيمن عواد، ويخرجه صبحي وحيد.