مصطفى ثابت: الإعلام يعاني من "هرجلة" منذ 2011

أكد الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع "الفجر"، أن الإعلام المصري مثل باقي المؤسسات، تعاني منذ ثورة 25 يناير عام 2011، من "الهرجلة"، مشددًا على أهمية وجود استراتيجية تقود الإعلام في الفترة المقبلة.

وأكد "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "مصر بتتغير" على الفضائية المصرية، وتقدمه الإعلامية عبير أبو طالب، الأربعاء، أن الإعلام المصري طوال الوقت تتعامل برد الفعل وليس الفعل، لافتا إلى أننا حتى لا نحاربهم بنفس الطرق التي يحاربوننا بها، متسائلا: كم موقع إلكتروني يهتم بالشأن التركي وما يحدث فيها، ويظهر الجرائم التي يرتكبها الرئيس التركي رجب طيب أرودغان بطرق موثقة؟

وأضاف رئيس تحرير موقع "الفجر"، إن بعض مؤسسات الرسمية تخرج للرد على مأجورين الإخوان، معربا عن استيائه من ذلك، لافتا إلى قرار البنك المركزي بمنع التداول للأوراق المالية المكتوب عليها، بعد دعوة الإعلامي الإخواني معتز مطر للكتابة عليها، معقبا: "ده شخص تافه بيطلع صفارات".

ولفت إلى أن الإعلام المضاد لمصر لديهم استراتيجية وخطة لقتل أي أمل للشعب المصري، وقتل الأمل شيء خطير يدمر البلاد، موضحا أنهم كانوا جاهزين باستراتيجية ومقاطع فيديو مجتزئة بعد حادثة قطار محطة مصر، ورغم وجود حادث قطار في تركيا في اليوم التالي لم يتحدث عنه أحد.

وشدد على أهمية أن يكون الإعلام حقيقيا، لأن المعركة حاليا معركة وعي وقتل الأمل لدى المصريين، ويريدون خلق حالة من الحزن واليأس.

برنامج "مصر بتتغير"، تقدمه الإعلامية عبير أبو طالب، ورئيس التحرير أيمن عواد، ويخرجه صبحي وحيد.