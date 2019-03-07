وشدد "ثابت" خلال حواره ببرنامج "مصر بتتغير" على الفضائية المصرية، وتقدمه الإعلامية عبير أبو طالب، الأربعاء، على أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في المجتمع، مؤكدا أنه يستطيع بناء دول وهدم دول.
وأكد أن إعلام الأزمات هو جزء من إدارة الأزمات، ولكن في مصر لم يتم تدريب العاملين بالإعلام على ذلك.
وأضاف رئيس تحرير موقع "الفجر"، إنه في إعلام الأزمات لا يمكن أن يكون الهدف الأول هو السبق الصحفي، ويجب انتظار البيانات الرسمية، لافتا إلى أنه في الحوادث الأخيرة مثل انفجار الدرب الأحمر، وحادث محطة مصر، كان بها تعامل سريع من أجهزة الدولة في إصدار البيانات، مثل بيان النائب العام الذي كان وافيا.
ولفت إلى أن البعض يعتمد على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات، ولكن يجب يتم توثيقها، مشددًا على ضرورة أن يقود الإعلام معركة وعي للمواطن المصري، ويجب أن نحارب المليشيات والدول التي تريد تدمير الدولة المصرية.
ودعا إلى وضع استراتيجية لنشر الوعي بين المواطنين، لافتا إلى أن ما حدث في سائعة تعيين وزيرًا للنقل، واعتماد بعض الصحفيين على مواقع التواصل الاجتماعي هو خطأ ولكنه ليس كارثيًا، داعيا إلى وجود مكتب إعلامي في كل المؤسسات للرد على الشائعات التي تحدث.
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى ثابت: "إحنا اللي علمنا المنطقة حوالينا كلها الإعلام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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