مصطفى ثابت: يجب أن يتحول الإعلام المصري من الدفاع إلى الهجوم

قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع "الفجر" ، إنه يؤيد وجود وزيرًا للإعلام المصري، لأنه يجب أن يكون هناك شخصًا مسؤولا عن وضع استراتيجية للإعلام المصري.

وأكد "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "مصر بتتغير" على الفضائية المصرية، وتقدمه الإعلامية عبير أبو طالب، الأربعاء، أنه يجب عمل تدريب لشباب الصحفيين في الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، مشددًا على أنه إذا لم نتقدم سنتقادم.

وأضاف رئيس تحرير موقع "الفجر"، أنه يجب رصد الشائعات والرد عليها، ويجب أن نتحول من موقف الدفاع إلى الهجوم، ونقود معركة وعي للمواطنين، وهذا سيأخذ وقت.

ولفت إلى أن الربح من وسائل الإعلام ليس أمرًا خاطئًا، ولكن يجب الالتزام بالقواعد، واستغلال الأزمات التي يصنعونها لنا في رفع الوعي، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال في واقعة اغتيال النائب العام، مداخلات أهالي الإرهابين الذين تم إعدامهم، أثبتت تورطههم في الحادث.

برنامج "مصر بتتغير"، تقدمه الإعلامية عبير أبو طالب، ورئيس التحرير أيمن عواد، ويخرجه صبحي وحيد.

واستغلت جماعة الإخوان الإرهابية، حادث محطة مصر الأليم، الذي وقع يوم الأربعاء الماضي، وذلك، بالتحريض على التظاهر، وتزييف الحقائق، ومحاولتهم الخبيثة لإثارة الفتن، ولكن الشعب المصري كشف جميع مخططاتهم الخبيثة، حيث تناست الجماعة، الانقلابات والانقسامات الداخلية، وانهيار التنظيم الدولي.

وفي ظل اعتراف جماعة الإخوان بفضائحهم، كشف عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن إعلام الإخوان في الخارج فشل خلال الفترة الحالية، رغم أنه يمتلك ميزانيات ضخمة للغاية تماثل ميزانيات دول.

وقال عاصم عبد الماجد، في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "يبدو أن هناك ثأرًا قديمًا بين الإسلاميين والإعلام، حيث إن المحاضن التربوية المغلقة التي يظن الإسلاميون خطأ أنها الوسيلة الصحيحة للتربية هي وسيلة خاطئة".