الوطني: نخطط لنزع دعاوى التخريب والكراهية والإقصاء

بشر رئيس المؤتمر الوطني المكلف بالخرطوم، كامل مصطفى، بأن المرحلة القادمة ستشهد تحقيق السلام الشامل ومزيداً من تماسك قوى الحوار الوطني وستتفرغ عضوية الحزب خلالها لبناء الوطن ونزع دعاوى التدمير والتخريب ومقاومة دعاوى الكراهية والإقصاء.

وقال مصطفى لدى مخاطبته لقاءً تنويرياً عن الوضع السياسي الراهن بمحلية جبل أولياء، يجب إرسال هذه الرسالة للجميع بكل وضوح، مؤكداً أن حكومات الولايات ستُشكّل من الكفاءات وأصحاب المقدرات بعيداً عن المحاصصات لخدمة الوطن في هذا الظرف الدقيق من عمره.

وأفاد أن الرئيس البشير يسعى لإعطاء الوطن أكثر من الوطني كحزب، ولذلك فوض اختصاصاته في الحزب لنائبه هارون، وأن المؤتمر الوطني سيكون أقوى من الآن وسيوطئ أكنافه للآخرين من أبناء السودان للعبور بالوطن لآفاق الاستقرار والرفاهية.

وأوضح مصطفى أن إعلان حالة الطوارئ اقتضته ظروف التحدي الاقتصادي والتصدي لأنشطة ضعاف النفوس في تهريب السلع الاستراتيجية للخارج ووضع حلول غير تقليدية للمشاكل الاقتصادية.

ودعا المفكرين الاقتصاديين الوطنيين وأصدقاء السودان في الخارج، لمد يد العون له للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.

ووجه مصطفى باستمرار مبادرات الحزب في تخفيف أعباء المعيشة وأسواق البيع المخفض، والإحاطة بالعضوية وربطها مع القيادة والتصدي للذين يشوهون سمعة المؤتمر الوطني عبر الوسائط الإلكترونية، بتحميله الأزمات الاقتصادية التي يعيشها السودان الآن.

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