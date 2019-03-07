البشير يوجه مؤسسات الدولة للقيام بواجباتها تجاه ذوي الإعاقة

قال رئيس الجمهورية، عمر البشير، إن شريحة ذوي الإعاقة هم أصحاب حق مكفول بموجب القوانين، داعياً مؤسسات الدولة المختلفة للقيام بواجباتها تجاه هذه الشريحة، معلناً تكفل رئاسة الجمهورية بتأهيل وصيانة دارهم مع منحهم بناية متعددة الطوابق بضاحية المنشية.

وشدد البشير خلال اللقاء مع ذوي الإعاقة بحضور الأمين العام لديوان الزكاة وقيادات العمل الإعلامي والصحفي، بتطبيق القوانين التي تكفل لهم حقوقهم كاملة غير منقوصة، مشيداً بقدراتهم وتفوقهم على الإعاقة وتحدي الصعاب لإثبات ذاتهم.

وتابع” المعاق له حقوق كاملة كمواطن يتلقاها بالقانون وليس منة أو منحة أو شفقة وإنما هي حق أصيل”.

وأعلن البشير عن تقديم الدعم اللازم في ما يتعلق بالمشروعات الإنتاجية وتسويق المنتجات من خلال إقامة معرض لذلك، داعياً وسائل الإعلام إلى استيعاب ذوي الإعاقة وفتح الأبواب لهم في التدريب والتأهيل والتوظيف بحسبان أن ذلك حق.

وتعهد رئيس الجمهورية برعاية ودعم كافة مشروعات ذوي الإعاقة مع منحهم الأسبقية في الدعم المباشر المقدم من قبل وزارة المالية وديوان الزكاة، موجهاً ولاة الولايات لتخصيص يوم على الأقل مرة كل ثلاثة شهور للتفاكر والتباحث حول قضايا ذوي الإعاقة.

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