شاهد : من هو حسين يحيي جنقول محافظ بنك السودان المركزي الجديد – السيرة الذاتية

أصدر رئيس الجمهورية، المشير عمر حسن أحمد البشير، اليوم الأربعاء، قراراً جمهورياً بتعيين حسين يحيى جنقول الباشا، محافظًا لبنك السودان المركزي.

وتخرج الباشا من كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم عام 1982، وحاصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة كولمبيا بنيويورك 2000.

والتحق ببنك السودان المركزي في العام 1982، وعمل بكل إداراته المختلفة وتدرج حتى درجة مدير عام، وتم تعيينه في 2009 مساعداً للمحافظ.

وتعين حسين يحيى جنقول الباشا، نائباً أول لمحافظ بنك السودان المركزي العام الماضي 2018 قبل ان يصدر قرار بتعيينه اليوم بديلًا لمحمد الزبير محافظ بنك السودان المركزي .

السيرة الذاتية :

الإسم : حسين يحيي جنقول الباشا

الميلاد : قرية العين الضباب – ولاية شمال كردفان

مراحل الدراسة : مدرسة العين الضباب الصغرى مدرسة سدرة الأولية مدرسة الرهد الأميرية الوسطى مدرسة خور طقت الثانوية جامعة الخرطوم – كلية الاقتصاد المؤهلات بكالريوس (إقتصاد بحت) مع مرتبة الشرف – جامعة الخرطوم 1982م ماجستير اقتصاد – جامعة كولمبيا نيويورك 2000م

الخبرة : إلتحق ببنك السودان المركزي في العام 1982م عمل بكل إدارات البنك المختلفة وتدرج حتى درجة مدير عام وتم تعيينه في 2009م مساعداً للمحافظ ، ونائبًا للبنك المركزي 2018.

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