المالية: تأمين احتياجات الكهرباء لاستقرار التيار خلال رمضان

أكد وزير المالية المكلف، مصطفى حولي، على توفير احتياجات الكهرباء في الموسم الصيفي من الوقود لمحطات الكهرباء لزيادة الإنتاج والتوليد ومعالجة انخفاض الكهرباء في الصيف، لمقابلة الطلب المتزايد عليها خصوصاً في فصل الصيف وشهر رمضان.

وبحث حولي خلال اجتماع الأربعاء، ضم محافظ البنك المركزي، ووكلاء المالية والري والكهرباء والمسؤولين بوزارة الكهرباء، بحث توفير التمويل لعدد من محطات الكهرباء من البنك الأفريقي للتنمية بمبلغ 75 مليون دولار.

وأفاد وكيل وزارة الري، مصعب مختار، أن العروة الشتوية مبشرة بإنتاجية عالية.

هذا وقد ناقش الاجتماع الاستعدادات للموسم الصيفي، وتوفير الميزانية لتوسعة المساحات المزروعة بالمحاصيل النقدية من القمح والقطن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الشروق