أصدر رئيس الجمهورية، عمر حسن أحمد البشير، يوم الأربعاء، قراراً جمهورياً قضى بتكليف حسين يحيى جنقول، محافظاً لبنك السودان المركزي، وذلك خلفاً للمحافظ السابق، محمد خير الزبير.

وكان البشير قد عين جنقول نائباً أول لمحافظ بنك السودان المركزي، في نوفمبر من العام الماضي.

وتخرج جنقول من كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم عام 1982، ثم التحق ببنك السودان المركزي في العام ذاته، وعمل بكل إدارات البنك المختلفة وتدرج حتى تولى منصب مدير عام وتم تعيينه في 2009 مساعداً للمحافظ.

وحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة كولمبيا بنيويورك 2000.

جنقول من مواليد قرية العين الضباب– بشمال كردفان، حيث درس بمدرسة العين الضباب الصغرى، ومدرسة سدرة الأولية، ومدرسة الرهد الأميرية الوسطى، ومدرسة خور طقت الثانوية، ليلتحق بجامعة الخرطوم .

وحاز من كلية الاقتصاد على بكالريوس “اقتصاد بحت” مع مرتبة الشرف.

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