بعد أشهر على تعيينه.. البشير يعفي محافظ البنك المركزي محمد الزبير من منصبه ويكلف حسين جنقول

قرر الرئيس السوداني عمر البشير، بحسب وكالة أنباء السودان، إعفاء محافظ البنك المركزي محمد خير الزبير ويكلف حسين يحيى جنقول بالمنصب.

وقال البيان دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل، إن البشير عيًن حسين يحيي جنقول، نائب الزبير، في منصب محافظ البنك المركزي.

وكان صدر قرار بتعيين الزبير، منتصف أيلول/ سبتبمر العام الماضي، بعد شغور المنصب، إثر وفاة المحافظ الأسبق، حازم عبد القادر في حزيران/ يونيو الماضي وفقا لصحيفة أخبار السودان.

وفي وقت سابق، كان الرئيس السوداني عمر البشير، قد قال في يناير/كانون الثاني الماضي، إن تآكل الاحتياطات النقدية للبنك المركزي السوداني سبب حدوث أزمة السيولة لدى المصارف السودانية.

وأضاف “البشير” أن احتياطات النقد ببنك السودان المركزي بدأت تتآكل منذ 2015، لكن لم ينتبهوا لهذه القضية إلى أن تفاجؤوا بأزمة السيولة فبراير/شباط 2018.

وأوضح الرئيس السوداني خلال لقائه مع القوى السياسية بولاية جنوب دارفور، أنهم كثفوا عمليات طباعة النقد بتشغيل الماكينات ليلاً ونهاراً لتدارك أزمة السيولة.

وتابع “البشير”: “سنظل نطبع إلى أن تغرق المصارف بالنقد ويحصل جميع العملاء على ودائعهم المصرفية”.

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