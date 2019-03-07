البشير يعين محافظا جديدا للبنك المركزي السوداني

قالت رئاسة الجمهورية السودانية في بيان صادر الأربعاء، إن الرئيس السوداني عمر البشير أقال محافظ البنك المركزي محمد الزبير.

وقال البيان دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل، إن البشير عيًن حسين يحيي جنقول، نائب الزبير، في منصب محافظ البنك المركزي.

وشهد السودان مواجهات دامية منذ 19 ديسمبر عقب اندلاع حركة احتجاجية ضد قرار الحكومة رفع سعر رغيف الخبز ثلاثة أضعاف.

ويتهم المتظاهرون الحكومة بسوء إدارة الاقتصاد، فيما يتصاعد الغضب في أنحاء البلاد منذ سنوات وسط أزمة اقتصادية مستمرة تسببت في ارتفاع كبير لنسبة التضخم ونقص في العملة الأجنبية.

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