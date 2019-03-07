إقالة محافظ بنك السودان المركزي وتعيين بديلاً له

أصدر الرئيس السوداني المشير عمر حسن احمد البشير يوم الأربعاء قرارا جمهوريا قضى بتكليف السيد حسين يحي جنقول محافظا لبنك السودان.

خلفاً لمحمد خير الزبير، الذي لم يمكث في المنصب 6 أشهر.

وتخرج “جنقول” من كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم عام 1982، وحاصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة كولمبيا بنيويورك 2000.

والتحق ببنك السودان المركزي في العام 1982، وعمل بكل إداراته المختلفة وتدرج حتى درجة مدير عام، وتم تعيينه في 2009 مساعداً للمحافظ، ثم نائباً أول لمحافظ المركزي في نوفمبر 2018م.

ويعاني البنك المركزي منذ أشهر نقصا في العملات الأجنبية مترافقا مع ارتفاع معدل التضخم الذي اقترب من 70 في المئة خلال الأشهر الماضية.

وبذا يكون محمد طاهر إيلا رئيس مجلس الوزراء، قد أجرى تعديلاً جذرياً في طاقمه الاقتصادي، بعد مغادرة معتز موسى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)