ننشر السيرة الذاتية لمحافظ البنك المركزي الجديد

من هو محافظ بنك السودان المركزي
التحق مدير بنك السودان المركزي المعين حديثا، يحي حسين جنقول، بقرار جمهوري من الرئيس عمر البشير، بالعمل في البنك في مطلع ثمانينات القرن الماضي، وتنقل في كل ادارته حتى وصل الى درجة مدير عام.
وعين جنقول في العام 2009 مساعدا لمحافظ بنك السودان، كما شغل النائب الاول للمحافظ، وفي نوفمبر العام الماضي 2018 صدر قرار جمهوري بتعيينه نائبا لمحافظ البنك.
تخرج جنقول من كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم عام 1982، بمرتبة الشرف؛ وحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة كولمبيا بنيويورك 2000.
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