الاتحاد الأرجنتيني يضع شروط غريبة لمشاركة "ميسي" أمام المغرب

حدد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، شروطا غريبة، لمشاركة ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني في المباراة الودية التي تجمعه بالمنتخب المغربي يوم 26 مارس الجاري في مدينة "طنجة".
وكشف موقع "فوكس سبورتس"، عدة شروط طلبها الاتحاد الأرجنتيني من لاعبي منتخب المغرب للموافقة على مشاركة "ميسي" في المباراة الودية بين المنتخبين، أبرزها تجنب الاحتكاك والخشونة مع لاعب برشلونة، وعدم إلتقاط صور معه "سيلفي" أو المطالبة بتبادل القمصان معه.
كما طلب من المنظمين للمباراة إبعاد الجمهور المغربي عن نجم برشلونة ومنع الاحتكاك به، كما طلب عدم أجراء أي حوارات صحفية معه.
بينما طلب الجانب المغربي مشاركة "ميسي" لمدة لا تقل عن 60 دقيقة خلال اللقاء.
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