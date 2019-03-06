عاجل.. الرئيس البشير يعزل محافظ البنك المركزي ويعين "جنقول"

أصدر رئيس الجمهورية المشير عمر البشير اليوم قراراً جمهورياً قضى بتكليف حسين يحى جنقول محافظاً لبنك السودان المركزي. ويتسلم "جنقول" مهامه خلفاً للدكتور محمد خير الزبير، الذي تم تعيينه منتصف سبتمبر من العام الماضي. وشغر موقع محافظ البنك المركزي بعد وفاة المحافظ السابق، حازم عبدالقادر، في يونيو من العام الماضي.

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