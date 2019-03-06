محكمة طوارئ امدرمان تصدر أحكاما على 5 أشخاص بتهمة تخزين الوقود

أصدرت محكمة طوارئ أم درمان أحكاماً بالسجن والغرامة والمصادرة على 5 متهمين بتخزين الوقود بحوش المويلح بأم درمان بموجب قانون الطوارئ.
وقالت مصادر عدلية، للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن المتهم الأول تم ضبطة وبحوزته 4 براميل وحُكم عليه بالسجن لمدة 4 أشهر وغرامة قدرها 15 ألف جنيه، مشيراً إلى أن المتهمين الآخرين ضُبطت بحوزتهم10 جركانات وحُكم عليهم بالسجن لمدة شهرين والغرامة بمبلغ قدره 10 آلاف جنيه.
وكشف المصدر عن وجود بلاغين بالمحكمة حُددت لهما جلسة يوم الحادي عشر من الشهر الجاري لمحاكمتهما.
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