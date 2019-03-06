مدير العلاقات العامة بنادي الهلال يغادر إلى مصر في زيارة مفاجئة

على نحوٍ مفاجئ، توجه مدير العلاقات العامة بنادي الهلال حسن محمد صالح مساء اليوم الأربعاء إلى جمهورية مصر العربية، وسيغادر منها إلى إحدى الدول الأفريقية.
وقال الموقع الرسمي لنادي الهلال اليوم الأربعاء إن سفر مدير العلاقات العامة بالهلال يجئ لارتباطه بمهمة تخص النادي بتكليف من مجلس الإدارة.
وكان مجلس الهلال قد أقال حسن محمد صالح من منصبه مدير الكرة ليعيده مديرًا للعلاقات العامة بالنادي.
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