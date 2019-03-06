على خلفية التظاهرات.. 3 اعترافات خطيرة لـ"وزراء السودان" (تقرير)

على خلفية التظاهرات التي إندلعت في السودان الفترة الأخيرة للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية ورحيل الرئيس السوداني عمر البشير، اعترف عدد من الوزراء السودانيين باعترافات أثارت الجدل.

ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، لكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، الذي أصدر قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.

البداية كانت عندما قال وزير الداخلية السوداني أحمد بلال عثمان، إن المحتجين في شوارع السودان على حق ويجب الاستجابة إليهم، ومن الضروري إلغاء الإقصاء السياسي في السودا، محذرا مما وصفها بموجة كراهية تنتاب الشارع السوداني، مقرا بأن جيله من السياسيين فشلوا في إدارة التنوع، وأنهم فقدوا بسبب ذلك ثلث البلاد مما يحتم عليهم المحافظة على الجزء المتبقي.

وشدد عثمان الذي يشغل أيضا منصب الأمين العام للحزب الاتحادي، على ضرورة الخروج ومحاورة جيل كامل بالاعتذار له عن الإخفاق الذي لازمهم.

كما أقر وزير النفط والغاز والمعادن، أزهري عبد القادر، بعدم وجود مخزون استراتيجي حقيقي من المنتجات البترولية يكفي البلاد أكد أن إنتاج المصفاة لا يغطي الاستهلاك اليومي المطلوب خاصة في منتج الجاز أويل.

وأعلن الوزير عن عجز في البنزين يبلغ800 طن متري في اليوم، والجاز أويل 4300 طن متري في اليوم، ووعد باستمرار المعاناة التي وصفها بـ (الشديدة) لتوفير المحروقات، بصورة سلسلة ترضي العاملين قبل المستهلكين.

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وأكد أزهري تسرب حالة من الهلع وسط المسئولين المناط بهم الاشراف على الامداد لتخوفهم مما سيحدث الفترة المقبلة، عترف وزير النفط بعدم وضع الحكومة اعتباراً للأعطال الفجائية التي قد تتعرض لها المصفاة.

وقال وزير سوداني، اليوم الأربعاء، إن حالة الطوارئ المفروضة في أنحاء البلاد ”تضع قيودًا على الحريات العامة“ في وقت يناقش النواب التدابير التي فرضها الرئيس عمر البشير؛ لمنع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وأعلن البشير في 22 فبراير، فرض حالة الطوارئ لمدة سنة، وذلك عقب حملة أمنية واسعة لم تسمح بالسيطرة على التظاهرات الدامية ضد حكمه المستمر منذ ثلاثة عقود.

وقال وزير العدل محمد أحمد سالم أمام النواب الأربعاء، لدى عرض الأمر الرئاسي للتصويت عليه في البرلمان إن ”فرض حالة الطوارئ لها آثار سالبة (…) فهي تضع قيودًا على الحريات العامة“.

وأضاف أنه ”لذا الدولة ترجو أن تزول سريعًا“ الأسباب التي أدت لفرض حالة الطوارئ، حيث سيصوت النواب على الأمر الرئاسي في 11 مارس.