السودان يؤكد موقفه المبدئي من القضية الفلسطينية

أكد وزير الخارجية السوداني؛ الدرديري محمد احمد؛ موقف بلاده الثابت والمبدئي من نصرة القضية الفلسطينية؛ وكفالة حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال الدرديري لدى مخاطبته اجتماع الوزراء العرب بالقاهرة اليوم الأربعاء؛ إنّ الاهتمام بالقضية تواصل بالعمل على الحفاظ على الوحدة الترابية للأشقاء فى سوريا وليبيا واليمن .

وأشار وزير الخارجية؛ إلى التعاون مع الكيانات الأخرى والشركاء من الدول الصديقة؛ بترأس السودان الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي الخامس في بروكسل والذي توج بعقد أول قمة عربية أوروبية في مدينة شرم الشيخ فبراير الماضي.

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وأضاف "تواصل التشاور مع الشركاء في الصين وروسيا والهند في ظل الفعاليات المتعددة التي ستتم معهم خلال الفترة المقبلة".

وسلم الدرديري؛ رئاسة الدورة الحادية والخمسين بعد المائة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري إلى وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي؛ أحمد عيسى عوض.