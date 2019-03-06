التحالف العربي: 22 خرقا حوثيا في الحديدة خلال 24 ساعة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تسجيل 22 خرقاً لاتفاق السويد ارتكبتها مليشيا الحوثي في الحديدة خلال 24 ساعة. وذكر تحالف دعم الشرعية في اليمن أن مجموع الانتهاكات الحوثية لاتفاق السويد بلغ 1959 منذ بداية تطبيق الاتفاق.

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