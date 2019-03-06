أكثر من ألف صاعقة برق تضرب كاليفورنيا فى 5 دقائق

ضربت أكثر من 2200 ضربة صاعقة جنوب كاليفورنيا خلال 5 ساعات فقط، كما وقع أكثر من نصف هذه الصواعق فى 5 دقائق فقط.

ووفقاً لصحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية اليوم، أنّ مجموعة من العواصف الرعدية صعقت كاليفورنيا مساء الثلاثاء، فى عرض رائع، وامتدت العواصف من جنوب مقاطعة كيرن بعد جزر القناة، وأضاءت سماء الليل بعدد غير مسبوق من صواعق البرق، وامتدت أكثر من ألف صاعقة لمدة خمس دقائق فقط، حسبما سجلت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية

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ووصفت الأرصاد، الظاهرة بأنها "عواصف رعدية" غير مسبوقة، مما دفع الوكالة إلى تنبيه السكان لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.

ووصف علماء الأرصاد الجوية هذه الظاهرة بأنها "نهر الغلاف الجوي"، حيث يتدفق التيار باتجاه الجنوب، ويدفع كمية وافرة من الرطوبة إلى المنطقة.