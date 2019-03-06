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كروس يكشف سر سقوط ريال مدريد

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تحدث الألماني توني كروس لاعب نادي  الإسباني عن خيبة أمله الكبيرة وذلك بعد توديع الريال لدوري أبطال أوروبا عقب الخسارة من أياكس الهولندي برباعية مقابل هدف.

ونقلت إذاعة كادينا كوبي الإسبانية تصريحات كروس والذي قال: لم ينجح أي لاعب في الريال في صنع الفارق، واعترف أنني كنت مقصرًا في المباراة ولم أكن في أفضل مستوى لي.

وتابع كروس: أرى أن ريال مدريد لعب بشكل جيد أمام في كأس الملك ولكننا خسرنا بثلاثية نظيفة ولايمكننا قول هذا الأمر، وما حققه ريال مدريد في آخر ثلاثة مواسم هو أمر غير طبيعي على الرغم من أننا عانينا قليلًا في الموسم الماضي.
وأكمل كروس حديثه قائلًا: من الطبيعي أن يمر أي فريق بموسم سيء وأريد بأن اياكس استحق التأهل لربع نهائي دوري الأبطال.
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