ريال مدريد يحفز كريستيانو رونالدو

يرى فابيو كابيلو المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد الإسباني أن الفريق من دوري أبطال أوروبا ضد أياكس أمستردام سيحفز كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي للفوز باللقب الأوروبي.
وقال فابيلو كابيلو خلال تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس": "هزيمة ريال مدريد ستعطي دافعًا كبيرًا لكريستيانو رونالدو للتعويض أمام أتلتيكو مدريد".
وأضاف كابيلو: "يجب أن يُثبت يوفنتوس أنه قادر على العودة وتخطي هذا الدور، وبعدها سنرى كم من الجيد إقصاء قطبي العاصمة مدريد في العام الذي يُقام فيه النهائي هناك".
وخسر يوفنتوس بهدفين نظيفين ضد أتلتيكو مدريد في معقل واندا ميتروبوليتانو، بينما ستقام مواجهة الإياب، الثلاثاء المقبل في إيطاليا.
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