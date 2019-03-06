مفاجأة.. كلوب يدخل ترشيحات ريال مدريد

لا تزال إدارة نادي ريال مدريد الإسباني تبحث عن مدرب جديد لخلافة الأرجنتيني سولاري في الفترة القادمة بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا.

وخسر ريال مدريد من أياكس يوم امس في البرنابيو 4-1 بإياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا ليودع على آثرها البطولة الأوروبية.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن بيريز اتفق مع مورينيو على قيادة الفريق في الموسم المقبل وأنهي معه كافة الاتفاقات من حيث الراتب والمدة والمكافأة والشروط.

ولكن تظل هناك عقبة واحدة وهي القائد سيرجيو راموس، والذي يرفض تماماً عودة مورينيو لتدريب الفريق بسبب توتر علاقتهما سوياً في الفترة الماضية.

واشار الموقع، إلى أن ريال مدريد طرح أسم جديد على قائمة التعاقدات وهو الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي والذي يحاول ريال مدريد فتح مفاوضات معه وإقناعه بمغادرة الأنفيلد، ولكن سيحاول بكافة الطرق ليفربول الحفاظ على مدربه لمواصلة مشروعه.