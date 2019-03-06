بوتين: الوضع في الشرق الأوسط بمثابة قاعدة لنشاط الجماعات الإرهابية الخطيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء 6 آذار/مارس، أن الوضع في الشرق الأوسط مازال صعبا وبمثابة قاعدة لنشاط الجماعات الإرهابية وينعكس ذلك على روسيا.

وقال بوتين في كلمة له أمام الهيئة القيادية لجهاز الأمن الروسي: “الوضع في الشرق الأوسط وفي عدد من مناطق العالم ما زال صعبا، ولماذا أقول هذا؟ لأن ذلك ينعكس علينا وتبقى بؤر العنف وعدم الاستقرار هنا. كل هذا بمثابة قاعدة لنشاط الجماعات الإرهابية، بما في ذلك، للأسف، على أراضي روسيا الاتحادية”

وأعرب بوتين عن انفتاح روسيا للعمل الوثيق في الحرب ضد الإرهاب مع أي دولة، بغض النظر عن العلاقات معها.

وأضاف: “بالطبع من الضروري تعزيز التعاون وتنسيق الجهود مع الزملاء الأجانب، وخاصة مع الشركاء في منظمة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون والزملاء من الدول الأخرى. وبهذا الصدد، أود أن أؤكد مرة أخرى، بعض النظر عن العلاقات مع هذا البلد أو ذاك، إن روسيا ستكون دائما منفتحة على العمل في الحرب بنشاط وثقة في الحرب ضد الإرهاب الدولي”.

سبوتنيك