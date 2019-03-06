سيدة تطلق زوجها رجال الاعمال غيابيا لهذه السبب…

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
فوجئ رجل أعمال عند عودته من السفر بأن زوجته وأم أبنائه قد قامت بتطليقه غيابياً بواسطة المحكمة الشرعية بأم بدة وسارع بواسطة محاميه الأستاذ محجوب الخليفة برفع دعوى لإلغاء الحكم وإعادتها إلى عصمته.
وقال الأستاذ محجوب الخليفة محامي الزوج أن المحكمة الشرعية قد قبلت طلباً للاعتراض وحددت جلسة يوم 11/3 الجاري لإعلان المعترض ضدها، وجاء في الطلب الذي تقدم به الأستاذ محجوب حسب صحيفة الدار، أن الزوج كان على اتصال بها هاتفياً وحضر إلى السودان عدة مرات وكانت هي معه إلا أنه فوجئ بعد عودته من السفر باختفاء الزوجة من المنزل وعندما بحث عن السبب علم بأنها قد نالت طلاقها بواسطة المحكمة الشرعية.
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