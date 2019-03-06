تشكيل لجنة طارئة لدراسة قانون الطوارئ بالبرلمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شكلت الهيئة التشريعية القومية في جلستها الطارئة برئاسة أ.د. إبراهيم أحمد عمر، لجنة طارئة برئاسة نائب رئيس المجلس الوطني، لدراسة القرار رقم (6) لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد والتدابير الصادرة بموجبه.

وتم تشكيل اللجنة الطارئة برئاسة نائب رئيس المجلس الوطني أحمد محمد آدم التجاني، ونائب رئيس مجلس الولايات د. إبراهيم يوسف هباني رئيساً مناوباً، وعضوية نواب رئيسي المجلس الوطني ومجلس الولايات، ورؤساء اللجان بالمجلسين، ونواب رؤساء اللجان بالمجلسين، وعضوية رؤساء الكتل البرلمانية وآخرين من أعضاء الهيئة التشريعية القومية بالمجلس الوطني ومجلس الولايات.

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ودعا رئيس الهيئة التشريعية القومية إلى أن تبدأ اللجنة اجتماعاتها، يوم الخميس، وأن تقدم تقريرها للهيئة التشريعية يوم الإثنين المقبل.

شبكة الشروق