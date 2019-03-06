رحلة التحدي .. الاماني والصعاب..!.. بقلم بابكر مختار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*باختصار!

*رحلة التحدي والصعاب!

*بل رحلة الاماني والامال!

*نعم..غبت لبضعة أيام عن الاطلالة على عشاق الموج الازرق عبر هذه المساحة لانشغالي ببعض الاعمال والترتيبات لاصدار صحيفة رياضية جديدة سترى النور قريبا بحول الله لتشكل اضافة حقيقية للصحافة الرياضية ولزملاء المهنة الذين يسهرون ويتعبون من اجل دفع عجلة الكرة السودانية للامام في ظروف غاية في الصعوبة!

*واصل الهلال سلسلة مبارياته في دوري مجموعات الكونفدرالية الافريقية والتي ظهر فيها هذا العام بشكل مغاير تماما عن حاله العام الفائت والذي قدم من خلاله مستويات غاية في السوء وعانى الكثير من المشاكل علي مستوى الاداء داخل وخارج قلعته بامدرمان حيث فشل كبير الكرة السودانية والمدافع الوحيد عن مكانتها وقيمتها علي الساحة الافريقية خلال السنوات الماضية فشل في تحقيق اي انتصار خلال ست جولات مناصفة بين الذهاب والاياب وتذيل مجموعته في نهاية المطاف بفارق المواجهات المباشرة امام دي سونقو الموزمبيقي بينما تصدر نهضة بركان المغربي والمصري البورسعيدي المجموعة وتحولا للدور الاقصائي بينما غادر الازرق المجموعات من الباب الضيق ولكن تغير الحال هذا العام حيث حقق الازرق الفوز في مباراتين علي ارضه وتعادل في واحدة خارج القواعد ليتصدر المجموعة علي بعد جولتين من اسدال الستار عليها حيث سيلعب الاخيرة علي ملعب الجوهرة امام ناكانا الزامبي الفريق الذي حول خسارته امام الهلال علي ملعب كيتوي بهدف للفوز بهدفين بسبب اخطاء فردية لمدافعي الفريق الازرق في ثاني جولات مرحلة الذهاب!

*يتحول الهلال في ساعة مبكرة من فجر اليوم للاراضي الغاني في رحلة تاريخية للفريق الازرق قوامها ثلاث كلمات تقول انها رحلة التحدي والاماني والصعاب حيث انها اي رحلة الاراضي الغانية ومباراة ملعب كوماسي في ساعة مبكرة من مساء الاحد القادم تعني الكثير في مسيرة الهلال بغض النظر عن نتيجة مباراة ملعب كيتوي التي يستضيف فيها ناكانا الزامبي مواطنه زيسكو في مباراة اتضاح الرؤيا للفرقتين معا حيث ان كل طرف سيقاتل لاجل الاحتفاظ بحظوظه كاملة في التاهل للدور الاقصائي وان كان ذلك بقراءات متفاوتة بين كل فريق من الاربعة التي تشكل المجموعة الثالثة وبالتالي فان الهلال في مهمة تاريخية لرفاق بويا حيث ان عدم الانكسار وتقبل الخسارة يعني بلوغ الهلال للدور الاقصائي ووضع قدما فيها والتاهب لزعامة المجموعة في حال الفوز في اللقاء الاخير بملعب الجوهرة ما يعني ان الجماهير الهلالية تترقب كثيرا ان يواصل الفريق صحوته وقوته عروضه منذ وصول التقني التونسي نبيل الكوكي زمام الدكة الفنية للفريق قبيل ايام قليلة من لقاء ملعب اندولا امام زيسكو والذي حقق خلاله الهلال تعادلا ثمينا جاء بطعم الفوز خاصة وانه الفريق الضيف لعب المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد مهاجمه الكنغولي ادريسا امبومبو في خواتيم الشوط الاول!

*نعم..رحلة الاماني والتحدي والصعاب للهلال ممثل الكرة السودانية الوحيد الي الاراضي الغاني والتي ستصل اليها بعثة الفريق عصر اليوم تاهبا لمواصلة رحلة الاعداد لاهم مباريات الازرق في المجموعة الثالثة والتي تعني الكثير للفريق الازرق علما بان تحقيق الفوز يعني ضمان احدى بطاقتي الترشح للدور القادم خاصة وان صاحب الارض يحتل وصافة المجموعة عقب فوزه المستحق علي ضيفه الزامبي ناكانا بثلاثية نظيفة الاحد الماضي وسيسعى الفريق بكل قوته لاجل الفوز وبلوغ النقطة التاسعة قبل التحول الي زامبيا في ختام دوري المجموعات ما يعني ان ابناء التونسي نبيل الكوكي سيواجهون الكثير من الصعاب لاجل تحقيق المراد وبذل المزيد من الجهد وسكب العرق علي ارضية المعشوشب الاخضر بملعب كوماسي الغانية..ونعود باذن الله.

اخر الرميات

*التونسي نبيل الكوكي استفاد كثيرا من فترتيه مع الفرقة الزرقاء واستفاد ايضا من معرفته بالاجواء الافريقية وتعامل بواقعية مع مباراتي زيسكو في ختام مرحلة الذهاب واستهلالية الاياب حيث اقتنص اربعة نقاط وضعت فريقه في صدراة المجموعة الثالثة ومنحته افضلية صدراة المجموعة في حال خروجه بنقطة من ملعب كوماسي مساء الاحد القادم او في حال فوزه علي ناكانا في اخر الجولات وتعثر الوصيف بالاراضي الزامبية!

*رفاق بويا عليهم القتال حتى الرمق الاخير من اجل التميز و خطف صدارة المجموعة لوضعية افضل في الدور ثمن النهائي في سباق مربع الذهب والذي سياتي علي سطح صفيح ساخن!

*عودة الماكوك نزار حامد تعني عودة العافية لوسط الهلال الهجومي فقط يحتاج نزار لعدم استعجال المشاركة!

*الاستعانة بمدرب احمال اجنبي يمثل بشارة خير لقادم المواعد ويبقى عودة د. عباس عبدالكريم لرئاسة الجهاز الطبي لاجل صحة اللاعبين وايضا ضرورة الاستعانة بمدرب حراس اجنبي لتامين اهم خانات الفريق في الملعب!

*اللهم لك الامر من قبل ومن بعد.

*وحسبنا الله ونعم الوكيل.

*تعالوا بكره!