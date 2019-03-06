رئيس الجمهورية يهنيء الرئيس السنغالي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اجرى رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، مساء أمس اتصالاً هاتفياً بالرئيس السنغالي، مكي سال، هنأه فيه بتجديد ثقة الشعب السنغالي بانتخابه لفترة رئاسية ثانية في الانتخابات التي جرت في السنغال الأحد الماضي، وعبر البشير في الاتصال الهاتفي عن تهانيه وتهانيء الحكومة والشعب السوداني الحارة للرئيس، (سال)، متمنياً له التوفيق في ولايته الجديدة وللشعب السنغالي المزيد من التقدم والازدهار، وأكد الرئيس حرصه على استمرار التعاون وعلى تطوير العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات، من جهته شكر الرئيس السنغالي لرئيس الجمهورية، على اتصاله الهاتفي وتهنئته، مشدداً على الروابط التاريخية بين الشعبين السنغالي والسوداني، معرباً عن أمنياته للسودان بمزيد من التقدم والازدهار.

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