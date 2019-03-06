القبض على طالب جامعي يمارس هذا العمل…..

الخليج 365: كشفت تحريات الشرطة عن تفاصيل القبض على طالب جامعي، ضُبِطَتْ ‏بحوزته (50) حبة ترامدول بكبري توتي في الخرطوم. وقال ‏المتحري عند مثوله أمام قاضي محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال ‏د.إسماعيل إدريس أمس (الثلاثاء) إن المتهم أقر خلال ‏استجوابه بتعاطي المخدرات.

وقال إنه أثناء سيره بالكوبري ‏أوقفته شرطة المكافحة وضبطت عنده المعروضات، موضحاً أنه اشتراها من صديقه، لافتاً إلى أنه يشتري كمية كبيرة نسبة ‏لاختلاف الأسعار، ونفى أن يكون يتاجر في المخدرات. المادة السابقة مثول قائد الاحتياطي المركزي امام المحكمة لهذه الاسباب…. المقالة القادمة رئيس الجمهورية يهنيء الرئيس السنغالي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

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