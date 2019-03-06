العثور على طفلة حديثة الولادة داخل عنبر باحدى مستشفيات كسلا….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تحقق شرطة حماية الأسرة والطفل بولاية كسلا في ملابسات العثور على طفلة حديثة الولادة داخل عنبر بأحد مستشفيات الولاية.

وطبقاً لمصادر (السوداني) فإن موظفة بالمستشفى كانت قد عثرت على الطفلة داخل أحد العنابر، وهي تصرخ لمدة زمنية طويلة دون مرافق، موضحاً أنها أخطرت إدارة المستشفى التي كشفت عن أن الطفلة مجهولة الأبوين، فقدمت لها الرعاية الصحية وأحالت الأمر إلى شرطة حماية الأسرة والطفل، مشيراً إلى أن الشرطة دونت بلاغاً وفقاً للمادة 76 من القانون الجنائي وأحالت الطفلة إلى دار الرعاية الاجتماعية. المادة السابقة محاكمة طبيب بمستشفى شهير لقيامه بهذه الافعال… المقالة القادمة مثول قائد الاحتياطي المركزي امام المحكمة لهذه الاسباب….

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