محاكمة طبيب بمستشفى شهير لقيامه بهذه الافعال…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أصدرت محكمة الخرطوم شرق الجنائية برئاسة القاضي عبد المنعم عبد اللطيف حكماً ضد مساعد طبي أسنان بالسجن ثلاث سنوات، وألزمت طبيب أسنان يواجه تهمة استلام المال المسروق بدفع غرامة (20) ألف جنيه مع تعويض الشاكي مبلغاً مالياً لإتلاف جهاز خاص بمعالجة جذور الأسنان، وفي حالة عدم دفع الغرامة السجن ستة أشهر.

وتشير التفاصيل حسب صحيفة المجهر إلى أن المدان الأول سرق جهازين من مركز الشاكي بضاحية بري، وفصل المتهم من العمل لسرقته الجهاز الأول، بيد أنه حضر للمرة الثانية وكسر الخزنة واستولى على الجهاز الثاني. المادة السابقة (ممسحة) الدين .. والدولة.. بقلم اسحق فضل الله المقالة القادمة العثور على طفلة حديثة الولادة داخل عنبر باحدى مستشفيات كسلا….

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