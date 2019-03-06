والي شمال دارفور يعلن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين بولايته

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن والي شمال دارفور الفريق ركن النعيم خضر مرسال، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة بالولاية، وقال إن الولاية شكلت محكمة للطوارئ ستتعامل مع الجميع، بناءً على القانون الذي أعلنه الرئيس البشير مؤخراً.
وأكد النعيم خلال مخاطبته اللقاء التفاكري الأول مع شباب الولاية أمس، أن القانون يتم التعامل معه مستقبلاً ولا علاقة للمعتقلين قبل القانون بأمر الطوارئ، محذراً الجميع من الوقوع في ما من شأنه يجرم ويأخذ بهم إلى محاكم الطوارئ، مؤكداً عدم التهاون في ملفات الأمن ومعاش الناس.
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