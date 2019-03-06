المحكمة تأمر بالقبض على بكري المدينة لهذا السبب..

الخليج 365: أصدرت محكمة الصحافة والمطبوعات أمراً بالقبض على مهاجم المريخ بكري عبد القادر المدينة الملقب بـ(العقرب) وحظر سفره برًا، جوًا وبحرًا، وخاطب إدارة الجوازات بالحكم. وتأتي هذه القرارات بحسب (الأحداث نيوز)، ضمن القضية التي رفعها صديق علي صالح في مواجهة اللاعب بكري المدينة.

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