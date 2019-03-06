صبي يقتل شابا طعنا بسكين بعد ضبطه مع اخته في وضع مخل الاداب…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اقدم صبي على قتل شاب طعنا اثر تواجده مع شقيقة الجاني في وضع مخل بالاداب في احد ضواحي امدرمان . وأصدرت محكمة الأسرة والطفل بأم درمان برئاسة القاضي “ابراهيم حسن الطاهر” حكماً قضى بالسجن (3) سنوات ضد صبي، وإيداعه الإصلاحية، والزمت أسرة الصبي بدفع الدية كاملة لأولياء الدم تقدر بحوالي (373) ألف جنيه، ووفق الاتهام سدد الجاني طعنات قاتلة للضحية أثناء ضبطه في وضع مخل بالآداب العامة مع شقيقته، بضاحية المنصورة بأم درمان حسب صحيفة المجهر. المادة السابقة زادوا الطين بلة !!.. بقلم محمد الطيب الامين المقالة القادمة المحكمة تأمر بالقبض على بكري المدينة لهذا السبب..

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