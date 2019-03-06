زادوا الطين بلة !!.. بقلم محمد الطيب الامين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكثر زيادة مضرة هي (زيادة الطين بلة)

زيادة الطين بلة غير مرغوبة وغير مرحب بها

وقد أصبحت مثل (ما تزيد الطين بلة )

أويقول ليك (زاد الطين بلة)

وتعريف زيادة الطين بلة بالمعني البلدي (اعادة تسجيل ضفر)

اعادة تسجيل ضفر هو زيادة للطين المبلول أصلا

لاعب تم الإستغناء عنه قبل عام والآن ينوي الوصيف اعادته لحل مشكلة دفاعه

ضفر في حد ذاته مشكلة

فكيف مشكلة تحل ليها مشكلة

حاجة تكسف

الهدف الذي سجله بوي في شباك زيسكو أطلق عليه الناس (لومني مستني الملام ياسلام عليك يا سلام )

هدف يستحق ان يحسب بهدفين

أجمل مافي هدف بوي يشبه هدفه في شباك الوصيف الشهير ب(المدفور)

حتي في الأهداف من الشبه أربعين

نتمني ان يكرر بوي هدفه الصاروخي في شباك الأشاتني الأحد القادم

اذا أحسن الهلال الاستعداد ان يحسم تأهله من معقل الأشاتني

الأشاتني لا يستهان به ولكن الهلال كبير

كل فرق هذه المجموعة والمجموعات المجاورة تعمل له ألف حساب

والهلال استهل هذه البطولة بشكل باهت ولكنه الآن يسترد كثير من عافيته

مظهر الفريق أمام زيسكو كان جيدا وبمزيد من العمل والتركيز سيكون الأزرق أقوي وأجمل بإذن الله

نعمل من أجل الفوز أمام الأشاتني واذا لم يتحقق سنقبل بالتعادل

عندما يكون سقف الطموح عاليا كلما كان الإنجاز مرضي

المرحلة تتطلب تضافر الجهود وترك الخبز لخبازه

اتركوا الكوكي يعمل بدون ضغوطات وبدون تدخلات

جربنا تدخلاتكم خلال خمس سنوات الماضية وقد كانت تدخلات مضرة اقعدت الفريق وبهتت شخصيته

الآن كل زول ينصرف لشغله

الإداري يركز في ادارته

والمدرب في تدريبه

الاعب يركز في لعبو والمشجع في تشجيعو

الأهم ان يركز الصحفي في صحافتو

اذا التزمنا بهذا سنكون أقوي واجمل

لكن لما الإداري يكون داير يشتغل شغل المدرب والصحفي يشتغل شغل الاداري فهذا يجعلنا ندور في نفس الحته

المهم

التسجيلات تطرق الباب

والهلال يحتاج لإضافة نوعية

اضافات بعيدة عن السمسرة وشغل الفلهوة. قروبات نبض الأسياد

يمكن اضافة سليم عطبرة ومؤيد عابدين الظهير العصري بفرقة هلال الأبيض

ندعم خيار عماد الصيني فهو لاعب جوكر ويتمتع بإمكانيات كبيرة

الصيني سيكون اضافة للدفاع واضافة للخط الوسط

ارجو ان لايفرط الهلال في عماد

حتي اذا فاوضه الوصيف فهذا لايمنع ان يتدخل بقوة و بسرعة

في النهاية الولد ولدنا

يحتاج الهلال أيضا لمدافع ولكن الساحة المحلية خالية من المدافعين المميزين

يمكن انهاء اعارة محمد المعتصم واعادته

لا نعلم ما اذا كان المجلس يفكر في تسجيل أجانب أم لا ولكن أجنبي لا يحدث الفارق أخير عدمو

استغلوا التسحيلات لاضافات نوعية

وبعدها سيولع الهلال

وأنا حقيقة تجدني اتعاطف كثيرا مع البرازيلي جيوفاني

جيوفاني يعاني من الوحدة وقد ذكر ذلك الزعفوري

صحيح المحترف في كرة القدم يركز في أكل عيشو ولا مجال للعواطف

ولكن في النهاية لا نستطيع ان نمنع أي لاعب من الشعور الإنساني

نأمل ان لايتم اهمال جيوفاني بهذه الطريقة

اللاعب قدم مستويات جيدة قبل ان يتراجع مستواه

نفسيا يحتاج جيوفاني لعمل وهذه مهمة صلاح آدم

افريقيا يلعب الهلال كل اسبوع يتخلل ذلك سفر مرهق واجواء متقلبة وظروف متداخلة

وهذا يتطلب زاد بشري كافي وفي قمة الحاهزية

أيضا يبقي دراج من الخيارات الممتازة

نحن علي ثقة دراج سيكون له شأن كبير اعتبارا من الموسم القادم

ولهذا الإهتمام به أمر واجب

ونوصي الكاردينال بالحوافر والإيفاء بها (حار حار)

الحوافر تلعب دور مقدر في تحقيق الإنتصارات والروح المعنوية

اول بأول يستلم اللاعب حافره حتي يتفرغ للعطاء

ونطلب اخيرا من ديارا وشيبوب مراجعة حسابهما لأن الوقت لا يحتمل الفلسفة

الجدية عنوان المرحلة

والمرحلة حساسة

ونحن لها ان شاء الله

قلتو لي ضفر راجع

رجعوا معاه علاء الدين بالمرة

وموسي الزومة

وماتنسوا بلة جوز

غايتو جنس غايتو

وتضحك وتكتل بنفس الملامح