لقاء مرتقب بين مشار ورئيس الوزراء الإثيوبي بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يُجري رئيس الحركة الشعبية المعارضة بدولة الجنوب رياك مشار خلال الأيام المقبلة في العاصمة الخرطوم، مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، بشأن تنفيذ مسارات السلام.

وأفاد مسؤول رفيع في الحركة الشعبية مجموعة مشار، أن لقاء مشار وآبي أحمد سيكون قريباً بالخرطوم، ويبحث مآلات مستقبل السلام في جنوب السودان، وقضايا متعلقة بالأمر.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قد أرجأ وبشكل مفاجئ زيارته المقررة للخرطوم أمس الأول. الشروق المادة السابقة انتهي زمن الاملاء علي المدرب !!.. بقلم عبدالله ابو وائل المقالة القادمة لا للاستكانة..!.. بقلم حسن التجاني

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